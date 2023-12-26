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В городе на Харьковщине на Рождество засияла елка (фото)

Общество 11:38   26.12.2023
Виктория Яковенко
В городе на Харьковщине на Рождество засияла елка (фото) Фото: Чугуевская городская громада

В день Рождества на центральной площади Чугуева засияла главная елка.

В Чугуевской городской громаде отметили, что на установку елки, украшения, фотозоны, иллюминацию не потратили бюджетные деньги. Все украсили тем, что приобрели еще до начала полномасштабного вторжения.

«Почему не отказались от украшения города? Во-первых, ради детей. Война и так отняла у них полноценное детство. Пусть детки ощутят атмосферу праздника в эти дни! Во-вторых, установка елки и часы, в которые будет работать иллюминация, согласована с военными. Наши защитники поддержали решение украсить громаду, потому что считают, что наличие новогодней елки – это не громкие празднования, а символ того, что Украина жива и будет жить. Именно поэтому в украшении главной чугуевской елки использовали не только гирлянды и игрушки, но и в первую очередь желто-синие флажки», — добавили в громаде.

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Фото: Чугуевская городская громада

Напомним, ранее в Чугуевской городской громаде приняли решение о том, что никаких массовых мероприятий на открытом воздухе по случаю Рождества, Нового года и других зимних праздников не будут проводить.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В день Рождества на центральной площади Чугуева засияла главная елка.".