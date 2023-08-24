Увірвався до квартири у Харкові слідом за господаркою: засудили грабіжника
У Харкові суд ухвалив черговий вирок грабіжнику-рецидивісту. Він вдерся до будинку літньої жінки та зірвав із неї золоті сережки.
“Удень 13 червня цього року чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, у тому числі крадіжки та розбій, під час іспитового строку вкотре порушив закон. Перебуваючи у під’їзді одного з будинків у Харкові, зловмисник побачив жінку похилого віку, яка у цей момент входила до своєї квартири. Скориставшись тим, що потерпіла ще не встигла зачинити за собою двері, грабіжник увірвався до квартири та штовхнув жінку, від чого вона впала на підлогу. Зловмисник зірвав з потерпілої золоті сережки, які на ній були, після чого вибіг з квартири та втік з місця злочину“, – описала події пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Суд визнав чоловіка винним у пограбуванні та засудив до 7,5 року позбавлення волі. Свою провину грабіжник визнав.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд ухвалив черговий вирок грабіжнику-рецидивісту. Він вдерся до будинку літньої жінки та зірвав із неї золоті сережки".