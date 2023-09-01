Сім років в’язниці отримав чоловік у Харкові за кримінальний подарунок тещі

28-річний чоловік, який побив та пограбував перехожого в районі харківського Південного вокзалу, а відібраний телефон подарував своїй тещі, отримав вирок суду – 7 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України).

26 червня цього року у пішохідному тунелі біля одного з будинків на вулиці Привокзальній чоловік напав на перехожого та вдарив його по голові, від чого той упав на землю. Грабіжник витяг з кишені своєї жертви телефон та готівку та, вдаривши чоловіка ще раз головою об стіну, втік, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Відібраний телефон грабіжник подарував своїй тещі.

На суді чоловік свою провину визнав. Стверджував, що між ним та потерпілим, якого він раніше не знав, виник конфлікт, що переріс у бійку, а телефон він передав своїй родичці нібито на зберігання.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку Червонозаводського райсуду.