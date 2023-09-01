Сім років в’язниці отримав чоловік у Харкові за кримінальний подарунок тещі
28-річний чоловік, який побив та пограбував перехожого в районі харківського Південного вокзалу, а відібраний телефон подарував своїй тещі, отримав вирок суду – 7 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України).
26 червня цього року у пішохідному тунелі біля одного з будинків на вулиці Привокзальній чоловік напав на перехожого та вдарив його по голові, від чого той упав на землю. Грабіжник витяг з кишені своєї жертви телефон та готівку та, вдаривши чоловіка ще раз головою об стіну, втік, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Відібраний телефон грабіжник подарував своїй тещі.
На суді чоловік свою провину визнав. Стверджував, що між ним та потерпілим, якого він раніше не знав, виник конфлікт, що переріс у бійку, а телефон він передав своїй родичці нібито на зберігання.
Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку Червонозаводського райсуду.
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Ви читали новину: «Сім років в’язниці отримав чоловік у Харкові за кримінальний подарунок тещі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 10:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річний чоловік, який побив та пограбував перехожого в районі харківського Південного вокзалу, а відібраний телефон подарував своїй тещі, отримав вирок суду – 7 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 КК України).".