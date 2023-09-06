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У Харкові піймали чоловіка, який зірвав золоту сережку з вуха пенсіонерки

Події 13:53   06.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали чоловіка, який зірвав золоту сережку з вуха пенсіонерки Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який у Харкові пограбував літню жінку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію по вулиці 23-го Серпня надійшло до поліції 5 вересня об 11:20. Жертвою злодія стала 83-річна жінка.

«Харків’янка вийшла з під’їзду, щоб викинути сміття, до неї підбіг невідомий та зірвав прикрасу», – розповіли поліцейські.

Постраждала надала поліцейським детальний опис нападника, тож чоловіка швидко затримали. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ та відправили у СІЗО. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 13:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який у Харкові пограбував літню жінку.  ".