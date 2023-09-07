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У Харкові на вулиці напали на жінку: ймовірного грабіжника спіймали

Події 11:53   07.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові на вулиці напали на жінку: ймовірного грабіжника спіймали

Увечері 6 вересня на вулиці Клочківській у Харкові на жінку напав невідомий їй чоловік – ударив та відібрав гроші, після чого втік з місця події.

Під час відпрацювання виклику копи помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Для з’ясування обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 6 вересня на вулиці Клочківській у Харкові на жінку напав невідомий їй чоловік – ударив та відібрав гроші, після чого втік з місця події.".