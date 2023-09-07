У Харкові на вулиці напали на жінку: ймовірного грабіжника спіймали

Увечері 6 вересня на вулиці Клочківській у Харкові на жінку напав невідомий їй чоловік – ударив та відібрав гроші, після чого втік з місця події.

Під час відпрацювання виклику копи помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Для з’ясування обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.