У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували у Дніпрі

На станції метро “Спортивна” правоохоронці виявили 29-річного мешканця Харкова, якого розшукували співробітники поліції Дніпра.

Чоловікові закидають крадіжку в умовах воєнного стану, повідомив у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби, за його словами, правоохоронці регіону перевірили 60 осіб на причетність до пропагандистської та диверсійної діяльності, викрили у селищі Солоницівка чоловіка з наркотиками та зловили на дорогах двох нетверезих водіїв.