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У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували у Дніпрі

Суспільство 08:12   08.09.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували у Дніпрі

На станції метро “Спортивна” правоохоронці виявили 29-річного мешканця Харкова, якого розшукували співробітники поліції Дніпра.

Чоловікові закидають крадіжку в умовах воєнного стану, повідомив у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби, за його словами, правоохоронці регіону перевірили 60 осіб на причетність до пропагандистської та диверсійної діяльності, викрили у селищі Солоницівка чоловіка з наркотиками та зловили на дорогах двох нетверезих водіїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Спортивна” правоохоронці виявили 29-річного мешканця Харкова, якого розшукували співробітники поліції Дніпра.".