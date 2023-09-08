У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували у Дніпрі
На станції метро “Спортивна” правоохоронці виявили 29-річного мешканця Харкова, якого розшукували співробітники поліції Дніпра.
Чоловікові закидають крадіжку в умовах воєнного стану, повідомив у ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також протягом доби, за його словами, правоохоронці регіону перевірили 60 осіб на причетність до пропагандистської та диверсійної діяльності, викрили у селищі Солоницівка чоловіка з наркотиками та зловили на дорогах двох нетверезих водіїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 08:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Спортивна” правоохоронці виявили 29-річного мешканця Харкова, якого розшукували співробітники поліції Дніпра.".