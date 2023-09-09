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Артиллерийский удар по селу на Купянщине: произошел масштабный пожар (фото)

Происшествия 14:06   09.09.2023
Елена Нагорная
Артиллерийский удар по селу на Купянщине: произошел масштабный пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 9 сентября чрезвычайники тушили масштабный пожар на окраине села Большая Шапковка Купянского района Харьковской области, возникший в результате мощного артиллерийского обстрела населенного пункта.

На площади около тысячи квадратных метров горел сухостой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели потушили пожар в 11:15.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 сентября чрезвычайники тушили масштабный пожар на окраине села Большая Шапковка Купянского района Харьковской области, возникший в результате мощного артиллерийского обстрела населенного пункта.".