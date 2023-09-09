Артиллерийский удар по селу на Купянщине: произошел масштабный пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Утром 9 сентября чрезвычайники тушили масштабный пожар на окраине села Большая Шапковка Купянского района Харьковской области, возникший в результате мощного артиллерийского обстрела населенного пункта.
На площади около тысячи квадратных метров горел сухостой, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели потушили пожар в 11:15.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 14:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 сентября чрезвычайники тушили масштабный пожар на окраине села Большая Шапковка Купянского района Харьковской области, возникший в результате мощного артиллерийского обстрела населенного пункта.".