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Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)

Події 14:06   09.09.2023
Олена Нагорна
Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)

Вранці 9 вересня надзвичайники гасили масштабну пожежу на околиці села Велика Шапківка Куп’янського району Харківської області, що виникла внаслідок потужного артилерійського обстрілу населеного пункту.

На площі близько тисячі квадратних метрів горів сухостій, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники загасили пожежу об 11:15.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 14:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 вересня надзвичайники гасили масштабну пожежу на околиці села Велика Шапківка Куп’янського району Харківської області, що виникла внаслідок потужного артилерійського обстрілу населеного пункту.".