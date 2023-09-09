Росіяни знову підпалили обстрілами хвойний ліс на Харківщині
Протягом доби у Харківській області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами росіян.
Близько 15:47 ворог ударив по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько гектара. До гасіння пожежі залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та сім бійців ДСНС. О 17:50 вона була ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – розповіли у відомстві.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 08:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харківській області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами росіян.".