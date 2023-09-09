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Росіяни знову підпалили обстрілами хвойний ліс на Харківщині

Події 08:01   09.09.2023
Олена Нагорна
Росіяни знову підпалили обстрілами хвойний ліс на Харківщині

Протягом доби у Харківській області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами росіян.

Близько 15:47 ворог ударив по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько гектара. До гасіння пожежі залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та сім бійців ДСНС. О 17:50 вона була ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – розповіли у відомстві.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 08:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харківській області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами росіян.".