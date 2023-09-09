Росіяни знову підпалили обстрілами хвойний ліс на Харківщині

Протягом доби у Харківській області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами росіян.

Близько 15:47 ворог ударив по приватному сектору в селі Курилівка Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько гектара. До гасіння пожежі залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та сім бійців ДСНС. О 17:50 вона була ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – розповіли у відомстві.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.