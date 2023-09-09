Россияне вновь подожгли обстрелами хвойный лес на Харьковщине

В течение суток в Харьковской области произошел один пожар, вызванный обстрелами россиян.

Около 15:47 враг ударил по частному сектору в селе Куриловка Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела хвойная подстилка леса на площади около гектара. К тушению пожара привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и семеро бойцов ГСЧС. В 17:50 он был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.