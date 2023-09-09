Россияне вновь подожгли обстрелами хвойный лес на Харьковщине
В течение суток в Харьковской области произошел один пожар, вызванный обстрелами россиян.
Около 15:47 враг ударил по частному сектору в селе Куриловка Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горела хвойная подстилка леса на площади около гектара. К тушению пожара привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и семеро бойцов ГСЧС. В 17:50 он был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 08:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области произошел один пожар, вызванный обстрелами россиян.".