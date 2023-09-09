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В Харькове буян ругался матом на копов и называл себя «народом» (видео 18+)

Общество 16:08   09.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове буян ругался матом на копов и называл себя «народом» (видео 18+)

Конфликт между 41-летним мужчиной и сотрудниками патрульной полиции произошел на улице 23 Августа в Харькове около 22 часов 8 сентября. Агрессор отказывался показывать документы, использовал нецензурную лексику и называл себя «народом Украины».

Видео опубликовали в Telegram-каналах.

Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

Как рассказали в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, к копам обратился водитель такси. Он заявил, что пассажир повредил его авто и угрожал.

«Гражданин, на которого указал заявитель, имел признаки опьянения, вел себя агрессивно, употреблял нецензурную брань и оскорбительно приставал к окружающим. На замечания патрульных мужчина не реагировал, а также угрожал сотрудникам полиции. На законное требование правоохранителей не прекратил совершать правонарушения и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность», — рассказали в пресс-службе.

В конце концов агрессивного гражданина доставили в управление полиции. Там он не успокоился и продолжал сыпать угрозами и всячески сопротивляться.

Открыто уголовное производство по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УКУ, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 16:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конфликт между 41-летним мужчиной и сотрудниками патрульной полиции произошел на улице 23 Августа в Харькове около 22 часов 8 сентября. Агрессор отказывался показывать документы, использовал нецензурную лексику и называл себя «народом Украины».".