У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
Конфлікт між 41-річним чоловіком та співробітниками патрульної поліції стався на вулиці 23 Серпня у Харкові близько 22-ї години 8 вересня. Агресор відмовлявся показувати документи, використовував нецензурну лексику та називав себе “народом України”.
Відео опублікували у телеграм-каналах.
Відео 18+, присутня ненормативна лексика
Як розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області, до копів звернувся водій таксі. Він заявив, що пасажир пошкодив його авто та погрожував.
“Громадянин, на якого вказав заявник, мав ознаки сп’яніння, поводився агресивно, вживав нецензурну лайку та образливо чіплявся до оточуючих. На зауваження патрульних чоловік не реагував, а також погрожував працівникам поліції. На законну вимогу правоохоронців не припинив вчиняти правопорушення та відмовився надавати документи, які посвідчують особу”, – повідомили у пресслужбі.
Зрештою агресивного громадянина доправили до управління поліції. Там він не заспокоївся і продовжував сипати погрозами та всіляко чинити опір.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу) ККУ, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 16:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конфлікт між 41-річним чоловіком та співробітниками патрульної поліції стався на вулиці 23 Серпня у Харкові близько 22-ї години 8 вересня. Агресор відмовлявся показувати документи, використовував нецензурну лексику та називав себе “народом України”.".