Live
  • Сб 09.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)

Суспільство 16:08   09.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)

Конфлікт між 41-річним чоловіком та співробітниками патрульної поліції стався на вулиці 23 Серпня у Харкові близько 22-ї години 8 вересня. Агресор відмовлявся показувати документи, використовував нецензурну лексику та називав себе “народом України”.

Відео опублікували у телеграм-каналах.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика

Як розповіли у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області, до копів звернувся водій таксі. Він заявив, що пасажир пошкодив його авто та погрожував.

“Громадянин, на якого вказав заявник, мав ознаки сп’яніння, поводився агресивно, вживав нецензурну лайку та образливо чіплявся до оточуючих. На зауваження патрульних чоловік не реагував, а також погрожував працівникам поліції. На законну вимогу правоохоронців не припинив вчиняти правопорушення та відмовився надавати документи, які посвідчують особу”, – повідомили у пресслужбі.

Зрештою агресивного громадянина доправили до управління поліції. Там він не заспокоївся і продовжував сипати погрозами та всіляко чинити опір.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу) ККУ, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
09.09.2023, 16:08
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
09.09.2023, 15:33
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
09.09.2023, 15:05
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
09.09.2023, 13:48

Новини за темою:

15:33
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
15:05
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
14:06
Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)
13:48
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
12:50
Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 16:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конфлікт між 41-річним чоловіком та співробітниками патрульної поліції стався на вулиці 23 Серпня у Харкові близько 22-ї години 8 вересня. Агресор відмовлявся показувати документи, використовував нецензурну лексику та називав себе “народом України”.".