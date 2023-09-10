Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов

В Харькове продолжают готовиться к новому отопительному сезону и возможным вражеским атакам зимой.

Сейчас системы тепло- и водоснабжения подготовлены на 80%, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы очень тщательно подходим к укреплению нашей энергетической системы. Строим определенные габионы, защитные постройки для того, чтобы перезимовать для того, чтобы выдержать, выстоять. Для того, чтобы было в Харькове стабильное теплоснабжение, энергоснабжение. Конечно, не все от нас зависит, потому что есть энергетические возможности, есть военные обстоятельств», — сказал мэр.