Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов
В Харькове продолжают готовиться к новому отопительному сезону и возможным вражеским атакам зимой.
Сейчас системы тепло- и водоснабжения подготовлены на 80%, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы очень тщательно подходим к укреплению нашей энергетической системы. Строим определенные габионы, защитные постройки для того, чтобы перезимовать для того, чтобы выдержать, выстоять. Для того, чтобы было в Харькове стабильное теплоснабжение, энергоснабжение. Конечно, не все от нас зависит, потому что есть энергетические возможности, есть военные обстоятельств», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 11:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовиться к новому отопительному сезону и возможным вражеским атакам зимой.".