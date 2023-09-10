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Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов

Общество 11:03   10.09.2023
Виктория Яковенко
Блэкаут в Харькове: как город готовится к возможным зимним атакам РФ – Терехов

В Харькове продолжают готовиться к новому отопительному сезону и возможным вражеским атакам зимой.

Сейчас системы тепло- и водоснабжения подготовлены на 80%, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы очень тщательно подходим к укреплению нашей энергетической системы. Строим определенные габионы, защитные постройки для того, чтобы перезимовать для того, чтобы выдержать, выстоять. Для того, чтобы было в Харькове стабильное теплоснабжение, энергоснабжение. Конечно, не все от нас зависит, потому что есть энергетические возможности, есть военные обстоятельств», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовиться к новому отопительному сезону и возможным вражеским атакам зимой.".