Блекаут у Харкові: як місто готується до можливих зимових атак РФ – Терехов
У Харкові продовжують готуватися до нового опалювального сезону та можливих ворожих атак взимку.
Наразі системи тепло- та водопостачання підготовлені на 80%, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми дуже ретельно підходимо до укріплення нашої енергетичної системи. Будуємо певні габіони, захисні споруди для того, щоб перезимувати для того, щоб витримати, вистояти. Для того, щоб було у Харкові стабільне теплопостачання, енергопостачання. Звісно, не все від нас залежить, бо є енергетичні можливості, є військові обставини», – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 11:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують готуватися до нового опалювального сезону та можливих ворожих атак взимку.".