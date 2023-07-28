У Харкові встановлюють модульні котельні (фото)
У районах Харкова встановлюють 14 блочно-модульних котелень для безперебійного проходження нового опалювального сезону, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив начальник управління з експлуатації КП «Харківські теплові мережі» Сергій Мельниченко, мобільні котельні – на 90% готовий продукт, зібраний на заводі, що заощаджує час на підготовку до опалювального сезону. Щоб вони почали працювати, необхідно отримати дозволи на підключення комунікацій, залити фундамент, встановити димові труби, саму котельню і підключити до неї мережі опалення, що займає кілька місяців.
Це не перші блочні котельні, які працюватимуть у місті. Минулого опалювального сезону завдяки роботі 17-ти таких систем життєзабезпечення вдалося заощадити до 20% електроенергії та газу. За словами Сергія Мельниченка, найбільша з раніше встановлених модульних котелень має потужність 1 МВт, нова ж партія – від 3 до 8 МВт. Зокрема, система у Київському районі на 6 МВт здатна забезпечити теплом та гарячою водою сім великих багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. Усе обладнання такої котельні має частотне керування і може працювати від дизельного генератора. Також там є запас води, що дозволить подавати тепло навіть під час блекауту.
У “ХТМ” зазначили, що цього року в Київському районі завершують монтажні роботи на чотирьох блочно-модульних котельнях. Найбільш потужну котельню, на 8 МВт, встановлять у Новобаварському районі, а решту – в Основ’янській, Холодногірській та Немишлянській філіях підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районах Харкова встановлюють 14 блочно-модульних котелень для безперебійного проходження нового опалювального сезону, розповіли в Харківській міськраді.".