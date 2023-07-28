В Харькове устанавливают модульные котельные (фото)

В районах Харькова устанавливают 14 блочно-модульных котельных для бесперебойного прохождения нового отопительного сезона, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил начальник управления по эксплуатации КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Мельниченко, мобильные котельные – на 90% готовый продукт, собранный на заводе, что экономит время на подготовку к отопительному сезону. Чтобы они начали работать, необходимо получить разрешения на подключение коммуникаций, залить фундамент, установить дымовые трубы, котельную и подключить к ней сети отопления, которая занимает несколько месяцев.

Это не первые блочные котельные, которые будут работать в городе. В прошлом отопительном сезоне благодаря работе 17 таких систем удалось сэкономить до 20% электроэнергии и газа. По словам Сергея Мельниченко, самая большая из ранее установленных модульных котельных имеет мощность 1 МВт, новая партия – от 3 до 8 МВт. В частности, система в Киевском районе на 6 МВт способна обеспечить теплом и горячей водой семь больших многоэтажных домов, школу и детский сад. Все оборудование в такой котельной имеет частотное управление и может работать от дизельного генератора. Также там есть запас воды, что позволит подавать тепло даже во время блэкаута.

В «ХТС» отметили, что в этом году в Киевском районе завершают монтажные работы на четырех блочно-модульных котельных. Наиболее мощную котельную, на 8 МВт, установят в Новобаварском районе, а остальную часть — в Основянском, Холодногорском и Немышлянском филиалах предприятия.