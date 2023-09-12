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Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове

Общество 20:33   12.09.2023
Оксана Якушко
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове

Завтра, 13 сентября, движение трамваев по Салтовскому шоссе из-за ремонта трамвайного пути приостановят с 10:00 до 16:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

 

№6: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

 

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

 

На время остановки движения трамваев по Салтовскому шоссе будет курсировать временный автобус №8 «Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — ДК «ХЭМЗ» с путем следования: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ДК «ХЭМЗ» — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 20:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 13 сентября, движение трамваев по Салтовскому шоссе из-за ремонта трамвайного пути приостановят с 10:00 до 16:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".