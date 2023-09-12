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Завтра днем не будут ходить троллейбусы в центре Харькова

Общество 17:48   12.09.2023
Оксана Якушко
Завтра днем не будут ходить троллейбусы в центре Харькова Фото: пресс-служба ХГС

Троллейбусы №11 и 55 не будут ходить завтра, 13 сентября, по ул. Сумской, от пр. Независимости до пл. Конституции, по пл. Конституции, ул. Университетской, пл. Павловской, пл. Сергиевской и спуску Соборному с 10:00 до 15:00.

Это связано с аварийным ремонтом на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

 

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

 

№11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — б-р Гончаровский — ул. Малиновского — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Малиновского — б-р Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «Пр. Дзюбы»;

 

№55: пр. Жуковского (пос. Жуковского) — пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — ул. Чкалова — ул. Лесопарковская — ул. Рудика — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Свободы (в обратном направлении: пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская) — ст. м. «Госпром».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы №11 и 55 не будут ходить завтра, 13 сентября, по ул. Сумской, от пр. Независимости до пл. Конституции, по пл. Конституции, ул. Университетской, пл. Павловской, пл. Сергиевской и спуску Соборному с 10:00 до 15:00 13 сентября.".