Завтра днем не будут ходить троллейбусы в центре Харькова

Троллейбусы №11 и 55 не будут ходить завтра, 13 сентября, по ул. Сумской, от пр. Независимости до пл. Конституции, по пл. Конституции, ул. Университетской, пл. Павловской, пл. Сергиевской и спуску Соборному с 10:00 до 15:00.

Это связано с аварийным ремонтом на тяговой подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№11: разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — б-р Гончаровский — ул. Малиновского — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Малиновского — б-р Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «Пр. Дзюбы»;

№55: пр. Жуковского (пос. Жуковского) — пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — ул. Чкалова — ул. Лесопарковская — ул. Рудика — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пл. Свободы (в обратном направлении: пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская) — ст. м. «Госпром».