Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова
Тролейбуси №11 та 55 не ходитимуть завтра, 13 вересня, по вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному з 10:00 до 15:00.
Це пов’язано із аварійним ремонтом на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – б-р Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – б-р Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби»;
№55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопарківська – вул. Рудика – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська) – ст. м. «Держпром».
Читайте також: Через витік газу вулицю в Харкові на місяць закривають для транспорту
Новини за темою:
Ви читали новину: «Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 17:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №11 та 55 не ходитимуть завтра, 13 вересня, по вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному з 10:00 до 15:00 13 вересня.".