Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова

Тролейбуси №11 та 55 не ходитимуть завтра, 13 вересня, по вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному з 10:00 до 15:00.

Це пов’язано із аварійним ремонтом на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – б-р Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – б-р Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби»;

№55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопарківська – вул. Рудика – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська) – ст. м. «Держпром».