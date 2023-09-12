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Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова

Суспільство 17:48   12.09.2023
Оксана Якушко
Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова

Тролейбуси №11 та 55 не ходитимуть завтра, 13 вересня, по вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному з 10:00 до 15:00.

Це пов’язано із аварійним ремонтом на тяговій підстанції, повідомили у Департаменті інфраструктури.

 

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

 

№11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – б-р Гончарівський – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – б-р Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби»;

№55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопарківська – вул. Рудика – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська) – ст. м. «Держпром».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 17:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси №11 та 55 не ходитимуть завтра, 13 вересня, по вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному з 10:00 до 15:00 13 вересня.".