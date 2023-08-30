Через витік газу вулицю в Харкові на місяць закривають для транспорту

У зв’язку з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску до 29 вересня перекривають вулицю Липову у Харкові.

Рух транспорту буде заборонено вулицею Липовою в районі перехрестя з вулицею Новгородською, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Об’їзд закритої ділянки організовано через прилеглі вулиці Мінську, Кленову та інші.