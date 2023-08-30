Через витік газу вулицю в Харкові на місяць закривають для транспорту
У зв’язку з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску до 29 вересня перекривають вулицю Липову у Харкові.
Рух транспорту буде заборонено вулицею Липовою в районі перехрестя з вулицею Новгородською, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
Об’їзд закритої ділянки організовано через прилеглі вулиці Мінську, Кленову та інші.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 09:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску до 29 вересня перекривають вулицю Липову у Харкові.".