Из-за утечки газа улицу в Харькове на месяц закрывают для транспорта
В связи с ликвидацией утечки газа на газопроводе низкого давления до 29 сентября перекрывают улицу Липовую в Харькове.
Движение транспорта будет запрещено по улице Липовой в районе перекрестка с улицей Новгородской, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
Объезд закрытого участка организован через прилегающие улицы Минскую, Кленовую и другие.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 09:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с ликвидацией утечки газа на газопроводе низкого давления до 29 сентября перекрывают улицу Липовую в Харькове.".