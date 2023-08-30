Из-за утечки газа улицу в Харькове на месяц закрывают для транспорта

В связи с ликвидацией утечки газа на газопроводе низкого давления до 29 сентября перекрывают улицу Липовую в Харькове.

Движение транспорта будет запрещено по улице Липовой в районе перекрестка с улицей Новгородской, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Объезд закрытого участка организован через прилегающие улицы Минскую, Кленовую и другие.