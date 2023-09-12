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Завтра тимчасовий автобус замість трамвая возитиме пасажирів у Харкові

Суспільство 20:33   12.09.2023
Оксана Якушко
Завтра тимчасовий автобус замість трамвая возитиме пасажирів у Харкові

Завтра,  13 вересня, рух трамваїв Салтівським шосе через ремонт трамвайного шляху призупинять з 10:00 до 16:00, повідомили в Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

На час зупинки руху трамваїв Салтівським шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8 «Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – БК «ХЕМЗ» зі шляхом прямування: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Читайте також: Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 20:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра,  13 вересня, рух трамваїв Салтівським шосе через ремонт трамвайного шляху призупинять з 10:00 до 16:00, повідомили в Департаменті інфраструктури.".