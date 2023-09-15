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Работа в Харькове и области: есть вакансии с зарплатой до 19 тысяч гривен

Общество 11:18   15.09.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове и области: есть вакансии с зарплатой до 19 тысяч гривен Инфографика ХОВА

По состоянию на 15 сентября на Харьковщине актуальны 1462 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия бухгалтера. Ему предлагают 19 тысяч гривен в месяц. Механик будет получать 17,5 тысячи, а водитель троллейбуса — 17 тысяч.

Ведущий государственный аудитор будет зарабатывать 16,5 тысячи гривен, начальник (заведующий) производственной лаборатории — 15 тысяч, слесарь-ремонтник — 14660 гривен, столяр — 13995, контролер энергонадзора — 13800, менеджер (управляющий) по логистике — 13400 и вязальщик — 12 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: «Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 15 сентября на Харьковщине актуальны 1462 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".