Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень
Станом на 15 вересня на Харківщині є актуальними 1462 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія бухгалтера. Йому пропонують 19 тисяч гривень на місяць. Механік отримуватиме 17,5 тисяч, а водій тролейбуса – 17 тисяч.
Провідний державний аудитор зароблятиме 16,5 тисяч гривень, начальник (завідувач) виробничої лабораторії – 15 тисяч, слюсар-ремонтник – 14660 гривень, столяр – 13995, контролер енергонагляду – 13800, менеджер (управитель) з логістики – 13400 і в’язальник – 12 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Читайте також: «Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець
Новини за темою:
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 11:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 15 вересня на Харківщині є актуальними 1462 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".