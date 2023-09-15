Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень

Станом на 15 вересня на Харківщині є актуальними 1462 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія бухгалтера. Йому пропонують 19 тисяч гривень на місяць. Механік отримуватиме 17,5 тисяч, а водій тролейбуса – 17 тисяч.

Провідний державний аудитор зароблятиме 16,5 тисяч гривень, начальник (завідувач) виробничої лабораторії – 15 тисяч, слюсар-ремонтник – 14660 гривень, столяр – 13995, контролер енергонагляду – 13800, менеджер (управитель) з логістики – 13400 і в’язальник – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.