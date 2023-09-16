Live
  • Сб 16.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр

Общество 14:09   16.09.2023
Оксана Горун
Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр Фото: Харьковский горсовет

Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени.

«Мы очень серьезно относимся к подготовке к отопительному сезону. Эта работа продолжается – и сегодня, несмотря на выходной. На сегодняшний день процент подготовки к отопительному сезону составляет 86%. К началу отопительного сезона будет 100%. Такой процент всегда был в Харькове, и будем начинать своевременно отопительный сезон», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он также признал, что вызовы военного времени для отопительной системы города остаются. Однако мэр уверен, что с ними удастся справиться.

Читайте также: Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых
Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых
16.09.2023, 13:51
В Харькове ракетным ударом ранены пять человек — Синегубов
В Харькове ракетным ударом ранены пять человек — Синегубов
16.09.2023, 13:37
Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов
Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов
16.09.2023, 11:25
В части Харькова остановились троллейбусы: сообщили причину (обновлено)
В части Харькова остановились троллейбусы: сообщили причину (обновлено)
16.09.2023, 12:42
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
15.09.2023, 22:00
Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения
Россияне ударили из артиллерии по Казачьей Лопани, есть разрушения
16.09.2023, 14:17

Новости по теме:

13:51
Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых
16:21
В Основянском районе завершают подготовку к отопительному сезону (фото)
15:48
Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону
22:41
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
19:41
Успеют ли за месяц подготовить Харьков к пуску тепла. Информация Терехова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 14:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени".