Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр

Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени.

«Мы очень серьезно относимся к подготовке к отопительному сезону. Эта работа продолжается – и сегодня, несмотря на выходной. На сегодняшний день процент подготовки к отопительному сезону составляет 86%. К началу отопительного сезона будет 100%. Такой процент всегда был в Харькове, и будем начинать своевременно отопительный сезон», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он также признал, что вызовы военного времени для отопительной системы города остаются. Однако мэр уверен, что с ними удастся справиться.