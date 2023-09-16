Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр
Фото: Харьковский горсовет
Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени.
«Мы очень серьезно относимся к подготовке к отопительному сезону. Эта работа продолжается – и сегодня, несмотря на выходной. На сегодняшний день процент подготовки к отопительному сезону составляет 86%. К началу отопительного сезона будет 100%. Такой процент всегда был в Харькове, и будем начинать своевременно отопительный сезон», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Он также признал, что вызовы военного времени для отопительной системы города остаются. Однако мэр уверен, что с ними удастся справиться.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 14:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени".