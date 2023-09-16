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Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых

Происшествия 13:51   16.09.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности об утреннем ракетном ударе по городу.

«Сегодня были обстрелы по городу Харькову. Это промзона, которая находится в нашем городе. Поэтому раздавались взрывы. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС, наши коммунальные предприятия для того, чтобы локализовать все эти последствия, которые произвел российский агрессор», — сказал Терехов.

Мэр Харькова сообщил, что погибших нет, но есть раненые.

«Есть пять раненых. Это гражданские люди, работавшие на этом предприятии. Они сейчас находятся в больнице и наши врачи работают с ними», — отметил он.

Также Терехов уточнил, что враг вновь наносил удары по Харькову ракетами С-300. Это произошло после достаточно продолжительного перерыва во вражеских ракетных ударах по городу.

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«Харьковчанам нужно быть осторожными и беречь себя», — подчеркнул Терехов.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 13:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности об утреннем ракетном ударе по городу".