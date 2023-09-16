Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности об утреннем ракетном ударе по городу.
«Сегодня были обстрелы по городу Харькову. Это промзона, которая находится в нашем городе. Поэтому раздавались взрывы. Сейчас там работают сотрудники ГСЧС, наши коммунальные предприятия для того, чтобы локализовать все эти последствия, которые произвел российский агрессор», — сказал Терехов.
Мэр Харькова сообщил, что погибших нет, но есть раненые.
«Есть пять раненых. Это гражданские люди, работавшие на этом предприятии. Они сейчас находятся в больнице и наши врачи работают с ними», — отметил он.
Также Терехов уточнил, что враг вновь наносил удары по Харькову ракетами С-300. Это произошло после достаточно продолжительного перерыва во вражеских ракетных ударах по городу.
Читайте также: В Харькове ракетным ударом ранены пять человек — Синегубов
«Харьковчанам нужно быть осторожными и беречь себя», — подчеркнул Терехов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по промзоне в Харькове и раненых»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 13:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел подробности об утреннем ракетном ударе по городу".