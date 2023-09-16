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Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених

Події 13:51   16.09.2023
Оксана Горун
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів подробиці щодо ранкового ракетного удару по місту.

Сьогодні були обстріли по місту Харкову. Це промзона, яка є в нашому місті. Тому лунали вибухи. Зараз там працюють співробітники ДСНС, наші комунальні підприємства для того, щоб локалізувати усі ці наслідки, які накоїв російський агресор“, – сказав Терехов.

Мер Харкова повідомив, що загиблих немає, але є поранені.

“Є п’ять поранених. Це цивільні люди, які працювали на тому підприємстві. Вони зараз знаходяться в лікарні, й наші лікарі працюють з ними“, – зазначив він.

Також Терехов уточнив, що ворог знову завдав ударів по Харкову ракетами С-300. Це сталося після доволі тривалої перерви у ворожих ракетних ударах по місту.

Читайте також:  У Харкові ракетним ударом поранено п’ятеро людей — Синєгубов

“Харків’янам потрібно бути обережними та берегти себе”, – наголосив Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів подробиці щодо ранкового ракетного удару по місту".