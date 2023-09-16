Live
  • Сб 16.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов

Події 13:37   16.09.2023
Оксана Горун
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарили п’ять ракет – усі по Холодногірському району.

Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ять цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань“, – повідомив начальник ХОВА.

Нагадаємо,  серія вибухів прозвучала в Харкові близько 11:09 – 11:10 ранку. На той момент повітряної тривоги у місті не було. Харків’яни нарахували чотири вибухи, також і начальник ХОВА спочатку інформував про чотири “прильоти”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування
Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування
16.09.2023, 14:17
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
11.10.2022, 11:49
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер
16.09.2023, 14:09
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених
16.09.2023, 13:51
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
16.09.2023, 13:37

Новини за темою:

13:37
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
11:25
Армія РФ завдала чотирьох ударів по Харкову – Синєгубов
11:15
У Харкові вибухи. Синєгубов закликає бути в укриттях
08:27
Авіаудар РФ припав по житловому будинку на Харківщині – Синєгубов
20:16
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 13:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарили п’ять ракет – усі по Холодногірському району".