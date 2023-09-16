У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарили п’ять ракет – усі по Холодногірському району.

“Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ять цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань“, – повідомив начальник ХОВА.

Нагадаємо, серія вибухів прозвучала в Харкові близько 11:09 – 11:10 ранку. На той момент повітряної тривоги у місті не було. Харків’яни нарахували чотири вибухи, також і начальник ХОВА спочатку інформував про чотири “прильоти”.