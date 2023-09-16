У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарили п’ять ракет – усі по Холодногірському району.
“Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ять цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає. Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань“, – повідомив начальник ХОВА.
Нагадаємо, серія вибухів прозвучала в Харкові близько 11:09 – 11:10 ранку. На той момент повітряної тривоги у місті не було. Харків’яни нарахували чотири вибухи, також і начальник ХОВА спочатку інформував про чотири “прильоти”.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 13:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарили п’ять ракет – усі по Холодногірському району".