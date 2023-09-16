Армія РФ завдала чотирьох ударів по Харкову – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місця “прильотів” у Харкові виїхали екстрені служби.
“Окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!” – написав Синегубов у телеграмі.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 11:09 – 11:10 ранку. На той момент повітряної тривоги в місті не було. Спостерігачі повідомили про виліт ракет із Бєлгородської області. Харківські телеграм-канали пишуть про стовпи диму та пил, які піднялися в місцях удару ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 11:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місця “прильотів” у Харкові виїхали екстрені служби".