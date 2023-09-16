Армія РФ завдала чотирьох ударів по Харкову – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місця “прильотів” у Харкові виїхали екстрені служби.

“Окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань. Перебувайте в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!” – написав Синегубов у телеграмі.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала у Харкові близько 11:09 – 11:10 ранку. На той момент повітряної тривоги в місті не було. Спостерігачі повідомили про виліт ракет із Бєлгородської області. Харківські телеграм-канали пишуть про стовпи диму та пил, які піднялися в місцях удару ракет.