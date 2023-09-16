Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на места «прилетов» в Харькове выехали экстренные службы.
«Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!» — написал Синегубов в telegram.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:09 — 11:10 утра. На тот момент воздушной тревоги в городе не было. Наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Харьковские telegram-каналы пишут о столбах дыма и пыли, которые поднялись в местах удара ракет.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на места «прилетов» в Харькове выехали экстренные службы".