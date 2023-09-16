Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на места «прилетов» в Харькове выехали экстренные службы.

«Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!» — написал Синегубов в telegram.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:09 — 11:10 утра. На тот момент воздушной тревоги в городе не было. Наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Харьковские telegram-каналы пишут о столбах дыма и пыли, которые поднялись в местах удара ракет.