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Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов

Происшествия 11:25   16.09.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на места «прилетов» в Харькове выехали экстренные службы.

«Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!» — написал Синегубов в telegram.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:09 — 11:10 утра. На тот момент воздушной тревоги в городе не было. Наблюдатели сообщили о вылете ракет из Белгородской области. Харьковские telegram-каналы пишут о столбах дыма и пыли, которые поднялись в местах удара ракет.

 

 

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на места «прилетов» в Харькове выехали экстренные службы".