В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях

В Харькове днем 16 сентября прозвучала серия взрывов.

«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!» — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.

«Ракеты в воздухе. Не покидайте укрытия!» — написал он.

На данный момент в городе насчитали четыре взрыва.