В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях
В Харькове днем 16 сентября прозвучала серия взрывов.
«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!» — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.
«Ракеты в воздухе. Не покидайте укрытия!» — написал он.
На данный момент в городе насчитали четыре взрыва.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем 16 сентября прозвучала серия взрывов".