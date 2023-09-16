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В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях

Происшествия 11:15   16.09.2023
Оксана Горун
В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях

В Харькове днем 16 сентября прозвучала серия взрывов.

«Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!» — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.

«Ракеты в воздухе. Не покидайте укрытия!» — написал он.

На данный момент в городе насчитали четыре взрыва.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем 16 сентября прозвучала серия взрывов".