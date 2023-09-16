У Харкові вибухи. Синєгубов закликає бути в укриттях

У Харкові 16 вересня вдень пролунала серія вибухів.

“Окупанти завдають ударів по Харкову. Знаходьтесь в укриттях!” – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.

“Ракети в повітрі. Не залишайте укриття!” – написав він.

На цей час у місті нарахували чотири вибухи.