У Харкові вибухи. Синєгубов закликає бути в укриттях
У Харкові 16 вересня вдень пролунала серія вибухів.
“Окупанти завдають ударів по Харкову. Знаходьтесь в укриттях!” – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.
“Ракети в повітрі. Не залишайте укриття!” – написав він.
На цей час у місті нарахували чотири вибухи.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 16 вересня вдень пролунала серія вибухів".