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У Харкові вибухи. Синєгубов закликає бути в укриттях

Події 11:15   16.09.2023
Оксана Горун
У Харкові вибухи. Синєгубов закликає бути в укриттях

У Харкові 16 вересня вдень пролунала серія вибухів.

“Окупанти завдають ударів по Харкову. Знаходьтесь в укриттях!” попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.

“Ракети в повітрі. Не залишайте укриття!” – написав він.

На цей час у місті нарахували чотири вибухи.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 16 вересня вдень пролунала серія вибухів".