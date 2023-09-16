В Харькове ракетным ударом ранены пять человек — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударили пять ракет — все по Холодногорскому району.

«Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации медиков, ранены пять гражданских, состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:09 — 11:10 утра. На тот момент воздушной тревоги в городе не было. Харьковчане насчитали четыре взрыва, также и начальник ХОВА изначально информировал о четырех «прилетах».