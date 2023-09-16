В Харькове ракетным ударом ранены пять человек — Синегубов
Фото: Вадим Беликов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударили пять ракет — все по Холодногорскому району.
«Оккупанты нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации медиков, ранены пять гражданских, состояние пострадавших — легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий», — сообщил начальник ХОВА.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около 11:09 — 11:10 утра. На тот момент воздушной тревоги в городе не было. Харьковчане насчитали четыре взрыва, также и начальник ХОВА изначально информировал о четырех «прилетах».
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 13:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударили пять ракет — все по Холодногорскому району".