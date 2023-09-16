Live
  • Сб 16.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер

Суспільство 14:09   16.09.2023
Оксана Горун
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер

Наразі опалювальна система у Харкові готова до сезону на 86%. Це стандартний показник для такого періоду часу.

Ми дуже серйозно ставимося до підготовки до опалювального сезону. Ця робота триває – і сьогодні, попри вихідний. На сьогодні відсоток підготовки до опалювального сезону складає 86%. До початку опалювального сезону буде 100%. Такий відсоток завжди був у місті Харкові, й будемо починати своєчасно опалювальний сезон“, — сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він також визнав, що виклики воєнного часу для опалювальної системи міста залишаються. Проте мер упевнений, що з ними вдасться впоратися.

Читайте також:  Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування
Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування
16.09.2023, 14:17
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
11.10.2022, 11:49
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер
Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер
16.09.2023, 14:09
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених
16.09.2023, 13:51
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
У Харкові ракетним ударом поранено п’ятьох людей – Синєгубов
16.09.2023, 13:37

Новини за темою:

13:51
Терехов повідомив про удар ракетами С-300 по промзоні в Харкові та поранених
16:21
В Основ’янському районі завершують підготовку до опалювального сезону (фото)
15:48
Синєгубов повідомив, наскільки Харківщина готова до опалювального сезону
22:41
Терехов: бюджет Харкова може втратити мільярди. Шмигаль запропонував рішення
19:41
Чи встигнуть за місяць підготувати Харків до пуску тепла. Інформація Терехова

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 14:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі опалювальна система у Харкові готова до сезону на 86%. Це стандартний показник для такого періоду часу".