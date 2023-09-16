Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться вчасно – мер
Наразі опалювальна система у Харкові готова до сезону на 86%. Це стандартний показник для такого періоду часу.
“Ми дуже серйозно ставимося до підготовки до опалювального сезону. Ця робота триває – і сьогодні, попри вихідний. На сьогодні відсоток підготовки до опалювального сезону складає 86%. До початку опалювального сезону буде 100%. Такий відсоток завжди був у місті Харкові, й будемо починати своєчасно опалювальний сезон“, — сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
Він також визнав, що виклики воєнного часу для опалювальної системи міста залишаються. Проте мер упевнений, що з ними вдасться впоратися.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 14:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі опалювальна система у Харкові готова до сезону на 86%. Це стандартний показник для такого періоду часу".