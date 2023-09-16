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В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт

Общество 22:01   16.09.2023
Оксана Горун
В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт Фото: Харьковский горсовет

Движение автобусов и троллейбусов остановят на улице Олега Громадского — от ул. Теробороновской до пл. Защитников Украины с 9:00 до 17:00 18 и 19 сентября.

В мэрии пояснили, что это связано с ремонтом дороги, который будут проводить работники КП «Дорремстрой».

В это время автобусы будут курсировать следующим образом:

№32э: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Кибальчича – ул. Радиотехническая – ул. Достоевского – ул. Харьковская – ул. Одесская – пр. Гагарина – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – пр. Гагарина – ул. Одесская – ул. Харьковская – ул. Достоевского – ул. Радиотехническая – ул. Кибальчича – пр. Ново-Баварский – пр. Дзюбы;

№260э: железнодорожная ст. «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Валдайская – железнодорожная ст. «Основа».

Читайте также: В части Харькова остановились троллейбусы: в мэрии сообщили подробности

С 9:00 до 14:00 в эти дни не будет работать разворотный круг троллейбусов на ул. Олега Громадского. В это время троллейбусы будут курсировать так:

№13: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№20: разворотный круг «602 м/р» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение автобусов и троллейбусов остановят на улице Олега Громадского — от ул. Теробороновской до пл. Защитников Украины с 9:00 до 17:00 18 и 19 сентября".