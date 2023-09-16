В части Харькова остановились троллейбусы: в мэрии сообщили подробности

Днем в субботу в Харькове остановились троллейбусы, курсирующие по проспектам Юбилейному и Льва Ландау.

Харьковчане в соцсетях сообщали о том, что остановились или же изменили маршрут и отправились в объезд, в частности, троллейбусы с номерами: 19, 20, 24, 31, 35, 56.

В мэрии сообщили, что причина остановки — повреждение контактной сети.

«Идут восстановительные работы. Уже начали. Пытаются как можно быстрее починить», — отметили в пресс-службе горсовета.