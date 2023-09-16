В части Харькова остановились троллейбусы: в мэрии сообщили подробности
Днем в субботу в Харькове остановились троллейбусы, курсирующие по проспектам Юбилейному и Льва Ландау.
Харьковчане в соцсетях сообщали о том, что остановились или же изменили маршрут и отправились в объезд, в частности, троллейбусы с номерами: 19, 20, 24, 31, 35, 56.
В мэрии сообщили, что причина остановки — повреждение контактной сети.
«Идут восстановительные работы. Уже начали. Пытаются как можно быстрее починить», — отметили в пресс-службе горсовета.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 12:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в субботу в Харькове остановились троллейбусы, курсирующие по проспектам Юбилейному и Льва Ландау".