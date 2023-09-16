У частині Харкова зупинилися тролейбуси: в мерії повідомили подробиці

Вдень у суботу в Харкові зупинилися тролейбуси, що курсують проспектами Ювілейним і Лева Ландау.

Харків’яни в соцмережах повідомляли про те, що зупинилися або змінили маршрут і вирушили в об’їзд, зокрема, тролейбуси з номерами: 19, 20, 24, 31, 35, 56.

У мерії повідомили, що причиною зупинки є пошкодження контактної мережі.

“Йдуть відновлювальні роботи. Вже почали. Намагаються якнайшвидше полагодити”, — зазначили у пресслужбі міськради.