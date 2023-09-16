У частині Харкова зупинилися тролейбуси: в мерії повідомили подробиці
Вдень у суботу в Харкові зупинилися тролейбуси, що курсують проспектами Ювілейним і Лева Ландау.
Харків’яни в соцмережах повідомляли про те, що зупинилися або змінили маршрут і вирушили в об’їзд, зокрема, тролейбуси з номерами: 19, 20, 24, 31, 35, 56.
У мерії повідомили, що причиною зупинки є пошкодження контактної мережі.
“Йдуть відновлювальні роботи. Вже почали. Намагаються якнайшвидше полагодити”, — зазначили у пресслужбі міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 12:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у суботу в Харкові зупинилися тролейбуси, що курсують проспектами Ювілейним і Лева Ландау".