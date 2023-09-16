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У частині Харкова зупинилися тролейбуси: в мерії повідомили подробиці

Суспільство 12:42   16.09.2023
Оксана Горун
У частині Харкова зупинилися тролейбуси: в мерії повідомили подробиці

Вдень у суботу в Харкові зупинилися тролейбуси, що курсують проспектами Ювілейним і Лева Ландау. 

Харків’яни в соцмережах повідомляли про те, що зупинилися або змінили маршрут і вирушили в об’їзд, зокрема, тролейбуси з номерами: 19, 20, 24, 31, 35, 56.

У мерії повідомили, що причиною зупинки є пошкодження контактної мережі.

“Йдуть відновлювальні роботи. Вже почали. Намагаються якнайшвидше полагодити”, — зазначили у пресслужбі міськради.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень у суботу в Харкові зупинилися тролейбуси, що курсують проспектами Ювілейним і Лева Ландау".