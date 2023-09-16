У понеділок та вівторок у частині Харкова не ходитиме транспорт
Рух автобусів та тролейбусів зупинять на вулиці Олега Громадського – від вул. Тероборонівської до пл. Захисників України з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня.
У мерії пояснили, що це пов’язано з ремонтом дороги, який проводитимуть працівники КП “Шляхрембуд”.
У цей час автобуси курсуватимуть так:
№32е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Кибальчича – вул. Радіотехнічна – вул. Достоєвського – вул. Харківська – вул. Одеська – пр. Гагаріна – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – пр. Гагаріна – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Достоєвського – вул. Радіотехнічна – вул. Кибальчича – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;
№260е: залізнична ст. “Основа” – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроєктна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Південнопроєктна – вул. Деповська – вул. Валдайська – залізнична ст. “Основа”.
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З 9:00 до 14:00 у ці дні не працюватиме розворотне коло тролейбусів на вул. Олега Громадського. У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№13: розворотне коло “Парк “Зустріч” – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. «Турбоатом”;
№20: розворотне коло “602 м/р” – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. “Турбоатом”.
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Ви читали новину: «У понеділок та вівторок у частині Харкова не ходитиме транспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 22:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух автобусів та тролейбусів зупинять на вулиці Олега Громадського – від вул. Тероборонівської до пл. Захисників України з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня".