Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что ракетный удар, который армия РФ нанесла поздно вечером 18 сентября, привел к возгоранию.

«Спасатели оперативно ликвидировали пожар, произошедший в результате очередного ракетного удара оккупантов по Холодногорскому району Харькова. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС.

В целом в области за сутки зафиксировали два пожара, вызванных вражескими обстрелами.

Второй произошел в Чкаловском лесничестве — неподалеку от Волчанска.

«Там горела хвойная подстилка на площади 300 кв. м. Пожар ликвидировали в 20:50», — отметили спасатели.