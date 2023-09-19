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Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре

Происшествия 08:11   19.09.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что ракетный удар, который армия РФ нанесла поздно вечером 18 сентября, привел к возгоранию.

«Спасатели оперативно ликвидировали пожар, произошедший в результате очередного ракетного удара оккупантов по Холодногорскому району Харькова. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС.

В целом в области за сутки зафиксировали два пожара, вызванных вражескими обстрелами.

Второй произошел в Чкаловском лесничестве — неподалеку от Волчанска.

«Там горела хвойная подстилка на площади 300 кв. м. Пожар ликвидировали в 20:50», — отметили спасатели.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что ракетный удар, который армия РФ нанесла поздно вечером 18 сентября, привел к возгоранию".