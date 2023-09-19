Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про пожежу
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що ракетний удар, якого армія РФ завдала пізно ввечері 18 вересня, спричинив загоряння.
“Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що трапилась внаслідок чергового ракетного удару окупантів по Холодногірському району Харкова. Постраждалих немає”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС.
Загалом в області за добу зафіксували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Друга сталася у Чкаловському лісництві – неподалік Вовчанська.
“Там горіла хвойна підстилка на площі 300 кв.м. Пожежу ліквідували о 20:50”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що ракетний удар, якого армія РФ завдала пізно ввечері 18 вересня, спричинив загоряння".