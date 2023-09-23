Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:52   23.09.2023
Виктория Яковенко
Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«В частности, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Огурцово, Плетеневка, Бологовка, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов Купянска разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары, добавил Синегубов.

А в селе Гурьев Казачок из-за вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

В селе Александровка в результате ударов РФ поврежден гараж и произошел пожар.

Синегубов также рассказал, что по селу Уды оккупанты нанесли удар дроном-камикадзе.

Сутки прошли без пострадавших, отметил глава ХОВА.

01

03
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Армия РФ ударила из авиации по селу на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
24.09.2023, 20:27

Новости по теме:

08:52
Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины
20:32
Авиаудар нанесли россияне у села Бологовка Харьковской области – Генштаб ВСУ
14:54
Сейчас враг не проводит активных штурмов на Купянском направлении – военная
19:41
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ
19:02
Самолет рф сбросил бомбу у Кисловки на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.".