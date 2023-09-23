Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
«В частности, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Огурцово, Плетеневка, Бологовка, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов Купянска разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары, добавил Синегубов.
А в селе Гурьев Казачок из-за вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.
В селе Александровка в результате ударов РФ поврежден гараж и произошел пожар.
Синегубов также рассказал, что по селу Уды оккупанты нанесли удар дроном-камикадзе.
Сутки прошли без пострадавших, отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 08:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.".