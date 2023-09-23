Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

«В частности, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Огурцово, Плетеневка, Бологовка, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов Купянска разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары, добавил Синегубов.

А в селе Гурьев Казачок из-за вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

В селе Александровка в результате ударов РФ поврежден гараж и произошел пожар.

Синегубов также рассказал, что по селу Уды оккупанты нанесли удар дроном-камикадзе.

Сутки прошли без пострадавших, отметил глава ХОВА.