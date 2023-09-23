Артилерія, міномети та дрон-камікадзе – Синєгубов про обстріли Харківщини
Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.
«Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів Куп’янська зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі, додав Синєгубов.
А в селі Гур’їв Козачок через ворожі обстріли пошкоджений об’єкт інфраструктури.
У селі Олександрівка внаслідок ударів РФ пошкоджений гараж та сталася пожежа.
Синєгубов також розповів, що по селу Уди окупанти завдали удару дроном-камікадзе.
Доба пройшла без постраждалих, зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.".