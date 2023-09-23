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Артилерія, міномети та дрон-камікадзе – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:52   23.09.2023
Вікторія Яковенко
Артилерія, міномети та дрон-камікадзе – Синєгубов про обстріли Харківщини

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

«Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Куп’янська зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі, додав Синєгубов.

А в селі Гур’їв Козачок через ворожі обстріли пошкоджений об’єкт інфраструктури.

У селі Олександрівка внаслідок ударів РФ пошкоджений гараж та сталася пожежа.

Синєгубов також розповів, що по селу Уди окупанти завдали удару дроном-камікадзе.

Доба пройшла без постраждалих, зазначив голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Армія РФ вдарила з авіації по селу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.".