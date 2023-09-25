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Вырвал из рук 400 грн: в Харькове женщину ограбили по пути в больницу

Происшествия 10:54   25.09.2023
Оксана Горун
Вырвал из рук 400 грн: в Харькове женщину ограбили по пути в больницу Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция задержала грабителя, который напал на 60-летнюю женщину в сквере в Харькове.

«6 сентября в Харьковское районное управление полиции № 3 обратилась 60-летняя жительница Харьковской области. Женщина сообщила, что по дороге в больницу остановилась в сквере по улице Клочковской, внезапно неизвестный мужчина вырвал 400 гривен из ее рук и скрылся», — сообщили подробности инцидента в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ограбление произошло на территории Шевченковского района, отметили полицейские. Им удалось установить личность нападавшего и найти его.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний безработный житель Харьковской области.  Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления», — проинформировали в ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала грабителя, который напал на 60-летнюю женщину в сквере в Харькове".