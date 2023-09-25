Вырвал из рук 400 грн: в Харькове женщину ограбили по пути в больницу

Полиция задержала грабителя, который напал на 60-летнюю женщину в сквере в Харькове.

«6 сентября в Харьковское районное управление полиции № 3 обратилась 60-летняя жительница Харьковской области. Женщина сообщила, что по дороге в больницу остановилась в сквере по улице Клочковской, внезапно неизвестный мужчина вырвал 400 гривен из ее рук и скрылся», — сообщили подробности инцидента в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ограбление произошло на территории Шевченковского района, отметили полицейские. Им удалось установить личность нападавшего и найти его.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний безработный житель Харьковской области. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления», — проинформировали в ГУНП.