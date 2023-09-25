Вирвав із рук 400 грн: у Харкові жінку пограбували дорогою до лікарні

Поліція затримала грабіжника, який напав на 60-річну жінку у сквері у Харкові.

“6 вересня до Харківського районного управління поліції № 3 звернулась 60-річна жителька Харківської області. Жінка повідомила, що по дорозі в лікарню зупинилась у сквері по вулиці Клочківській, раптово невідомий чоловік вирвав 400 гривень з її рук та втік”, – повідомили подробиці інциденту у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пограбування сталося на території Шевченківського району, наголосили поліціянти. Їм вдалося встановити особу нападника та знайти його.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний безробітний мешканець Харківської області. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені злочину”, – поінформували в ГУНП.