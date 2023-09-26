Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Старица и Гатище на Слобожанском направлении, а также неподалеку села Синьковка и города Купянск — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка, Синьковка, Табаевка и Берестовое.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Старица и Гатище на Слобожанском направлении, а также неподалеку села Синьковка и города Купянск — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".