Авиация РФ била по приграничью Харьковщины и Купянскому району — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах сел Старица и Гатище на Слобожанском направлении, а также неподалеку села Синьковка и города Купянск — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Бологовка, Синьковка, Табаевка и Берестовое.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.