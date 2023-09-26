Авіація РФ била по прикордонню Харківщини та Куп’янському району – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах сіл Стариця та Гатище на Слобожанському напрямку, а також неподалік села Синьківка та міста Куп’янськ – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка, Синьківка, Табаївка та Берестове.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.