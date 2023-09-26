Два человека ранены на Харьковщине за сутки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг опять бил по Волчанску на Харьковщине. Также досталось населенным пунктам в Чугуевском, Купянском и Изюмском районах.

«В течение дня враг несколько раз обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Горела городская свалка. Были ранены и госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет», — сообщил Синегубов.

В с. Чернещина Изюмского района армия РФ повредила линию электропередач. В Великой Шапковке Купянского района и Богуславке Изюмского района из-за обстрелов случились лесные пожары.