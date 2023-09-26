Двоє людей поранено на Харківщині за добу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог знову бив по Вовчанську на Харківщині. Також дісталося населеним пунктам у Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах.

“Протягом дня ворог кілька разів обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років”, — повідомив Синєгубов.

У с. Чернещина Ізюмського району армія РФ пошкодила лінію електропередач. У Великій Шапківці Куп’янського району та Богуславці Ізюмського району через обстріли сталися лісові пожежі.