Двоє людей поранено на Харківщині за добу – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог знову бив по Вовчанську на Харківщині. Також дісталося населеним пунктам у Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах.
“Протягом дня ворог кілька разів обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років”, — повідомив Синєгубов.
У с. Чернещина Ізюмського району армія РФ пошкодила лінію електропередач. У Великій Шапківці Куп’янського району та Богуславці Ізюмського району через обстріли сталися лісові пожежі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог знову бив по Вовчанську на Харківщині. Також дісталося населеним пунктам у Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах".