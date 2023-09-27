Почти полмиллиона грн взыскали с трех отцов с Харьковщины, не плативших детям
Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста
В Харькове и области уменьшилось количество неплательщиков алиментов, которые должны своим детям, сообщают в Восточном межрегиональном управлении Министерстве юстиции.
В ведомстве подготовили «сентябрьскую подборку». В частности, специалисты Кегичевского отдела исполнительной службы взыскали с отца 86 тысяч, которые он задолжал своей дочери. Определяющим для долгожданной уплаты стал арест счетов мужчины.
Еще один случай – более 135 тысяч гривен алиментов отец задолжал несовершеннолетнему мальчику. Их принудительно вернули ребенку специалисты Балаклейского отдела исполнительной службы.
Более 250 тысяч гривен взыскали с арестованных счетов харьковчанина, который длительное время отказывался платить детские средства.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области уменьшилось количество неплательщиков алиментов, которые должны своим детям, сообщают в Восточном межрегиональном управлении Министерстве юстиции.".