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Почти полмиллиона грн взыскали с трех отцов с Харьковщины, не плативших детям

Общество 11:24   27.09.2023
Виктория Яковенко
Почти полмиллиона грн взыскали с трех отцов с Харьковщины, не плативших детям Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

В Харькове и области уменьшилось количество неплательщиков алиментов, которые должны своим детям, сообщают в Восточном межрегиональном управлении Министерстве юстиции.

В ведомстве подготовили «сентябрьскую подборку». В частности, специалисты Кегичевского отдела исполнительной службы взыскали с отца 86 тысяч, которые он задолжал своей дочери. Определяющим для долгожданной уплаты стал арест счетов мужчины.

Еще один случай – более 135 тысяч гривен алиментов отец задолжал несовершеннолетнему мальчику. Их принудительно вернули ребенку специалисты Балаклейского отдела исполнительной службы.

Более 250 тысяч гривен взыскали с арестованных счетов харьковчанина, который длительное время отказывался платить детские средства.

Читайте также: В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области уменьшилось количество неплательщиков алиментов, которые должны своим детям, сообщают в Восточном межрегиональном управлении Министерстве юстиции.".