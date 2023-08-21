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В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн

Общество 13:30   21.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

По их данным, двоим несовершеннолетним детям вернули задолженные отцом алименты – а это почти 560 тысяч гривен. В управлении отметили, что значительная часть этой суммы составил штраф за длительное игнорирование мужчиной своих обязанностей.

«Государственные исполнители применили к неплательщику ряд правовых ограничений. В частности речь идет об управлении транспортными средствами, пользовании оружием, охоте и выезде за границу. Вместе с тем, харьковчанин потерял шанс воспользоваться своими счетами и имуществом. Следовательно, комплекс принудительных мер обеспечил погашение имеющейся задолженности в полном объеме», — добавили в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко
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В Харькове с отца, не платившего алименты двум детям, взыскали 560 тыс. грн
21.08.2023, 13:30

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин долго не платил алименты на двух собственных детей, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".